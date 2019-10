Lusciano, il “Prof – Dj” Nicola Terzo presenta il suo libro

Notevole successo per la presentazione del libro “Prof- Dj” di Nicola Terzo in cui la cattedra di un docente si trasforma in una vera e propria consolle, avvenuta nel Palazzo Ducale di Lusciano alla presenza del sindaco Nicola Esposito, dell’assessore al Bilancio, Luciano Mariniello, dell’assessore alla Cultura, Raffaele Esposito, e con la partecipazione di un folto pubblico.

L’incantesimo è quello di Amer Bros, nome d’arte del professore e producer che passa dal suono della campanella al sound dei suoi dischi. In questo libro racconta della personale passione trascinante con la quale ha coinvolto la nuova generazione in progetti educativi, trasmettendo il messaggio del “sano divertimento” con il suo esempio. “La scuola – scrive Nicola – è sempre stata un punto di riferimento soprattutto per quei ragazzi poco supportati e poco seguiti dalle famiglie; sono andato alla ricerca di nuove strategie per dare un messaggio positivo ai miei alunni e alla fine ho trovato una strada: il Sober Party, una nuova tendenza che sta prendendo piede negli Stati Uniti: gli eventi senza stupefacenti e senza alcool, addio mal di testa il giorno dopo e rientri a casa di cui non si hanno memoria. Con eventi provocatori come i Sober Party ci si diverte ugualmente: la sobrietà è di moda”.

Nicola, insegnante e disk jockey, una vita accompagnata dalla grande passione per la musica. Nel 1993, all’età di 15 anni, entra in un negozio di dischi, vivendo un’esperienza che sarà il battesimo del suo percorso artistico. Attraverso il racconto della sua vita, come deejay e come professore, ci coinvolge nella vita di un docente che con la didattica e con la musica punta a un unico obiettivo: trasmettere ai giovani il messaggio del “sano divertimento”. Al mattino un insegnante tra i banchi di scuola, e di notte un dj tra gli spalti. Una carriera più che ventennale alle spalle: oltre duecento, tra Campania e Basso Lazio, i locali in cui Nicola, in arte Amer Bros, “detta” i dischi dei suoi registri.

Una duplice personalità, il binomio del talento: didattica e musica decidono di puntare allo stesso obiettivo. Ha iniziato la sua carriera nel 2009, producendo il suo primo singolo con il famoso rapper Marcello Coleman, voce storica degli Almamegretta. Ha collaborato con Gianpiero xp di Radio Ibiza, con il brano Set me free, trasmesso da oltre cento emittenti radiofoniche. Altra produzione d’eccellenza My feelings, inserita nella compilation di Radio 105 che è si è posizionata nella classifica Fimi (Federazione Musicale Industria Italiana) diretta da Carlo Conti. Lavora come docente all’Ipia “Marconi” di Giugliano in Campania, occupandosi di progetti del settore Audiovisivo come la web radio e dell’indirizzo dj che nei prossimi anni sarà materia d’insegnamento, mettendo a disposizione degli alunni le sue conoscenze nel mondo della musica.