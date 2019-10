Aversa, un libro sul “Piano Casa” in ricordo dell’avvocato Egidio Lamberti

A distanza di un anno dalla improvvisa e prematura scomparsa, i colleghi della Camera Amministrativa della Campania ricordano l’avvocato Egidio Lamberti con la pubblicazione di un volume sul Piano Casa. I componenti dell’attuale direttivo, ovvero il presidente Luigi D’Angiolella, il vicepresidente Fabrizio Perla e i consiglieri Bruno Ricciardelli, Giuseppe Costanzo, Manuela Nugnes e Carlo Iaccarino hanno, infatti, collezionato in un volume, grazie al determinante contributo della Grafica Nappa, gli appunti di studio sul Piano Casa in Campania, argomento sul quale lo stesso Egidio Lamberti avrebbe voluto dedicare un convegno.

Il volume sarà presentato mercoledì 30 ottobre a Napoli, nella prestigiosa Aula Filangieri del Tar Campania, alla presenza dei suoi più stretti congiunti, in un incontro sul medesimo tema, organizzato dalla Camera amministrativa con l’Ordine degli Ingegneri di Napoli e che vedrà la partecipazione, dopo i saluti di rito, dell’avvocato Almerina Bove, della Regione Campania, e l’ingegner Raffaele De Rosa, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, oltre che allo stesso presidente del Tar, Salvatore Veneziano.

Gli stessi autori e colleghi di Lamberti ne hanno chiarito il senso: quello della continuità con Egidio, anche solo simbolica, atteso che proprio lui avviò l’idea di “fare il punto” sul Piano casa in Campania, materia certo piena di contrasti interpretativi, dandosi da fare subito per valutare la scaletta più efficace per un convegno e che, come sappiamo, non ne ha avuto il tempo. Di certo, il modo migliore per ricordarlo, dunque, non freddamente commemorativo ma con il lavoro e lo studio, valori ai quali egli stesso era energicamente ancorato, fermo nell’idea di dover rendere sempre un servizio concreto ai colleghi ed alla comunità, con una pubblicazione su di un tema a lui caro e che pertanto lo riporta vivo, presente e soprattutto proiettato in avanti.