Teverola, muore 73enne investito da un’auto

Teverola – Non ce l’ha fatta Luigi Sapio, il 73enne di Teverola investito sabato sera da un’autovettura in via Torricelli, traversa di via Roma, all’altezza del panificio Caputo. La vittima era stata ricoverata all’ospedale di Caserta ma è spirata dopo circa cinque giorni trascorsi in prognosi riservata.

Il conducente alla guida dell’auto, una Smart, residente nella vicina Casaluce, era rimasto illeso. Ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. L’uomo lascia moglie e quattro figli. Sulla salma è stata disposta l’autopsia, poi sarà liberata per la celebrazione del rito funebre.