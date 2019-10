Minaccia suicidio e precipita dal tetto, schiantandosi su ambulanza: salvo

Ha minacciato di buttarsi dal tetto di una palazzina di cinque piani. E, dopo aver camminato in modo agitato avanti e indietro, probabilmente dopo aver perso l’equilibrio, è scivolato e precipitato da un’altezza di circa 15 metri, schiantandosi sul parabrezza di una delle due ambulanze giunte sul posto.

Pur riportando gravi ferite, non è in pericolo di vita. E’ accaduto nei giorni scorsi a Bologna, in via Ferrarese. Protagonista un uomo di 35 anni che, a quanto pare, deve la vita al parabrezza del veicolo sanitario.

