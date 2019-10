Gricignano, evade dai domiciliari: 47enne arrestato dai carabinieri

Gricignano (Caserta) – Sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato però rintracciato in strada senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Pertanto, con l’accusa di evasione, i carabinieri della stazione di Gricignano, agli ordini del luogotenente Giuseppe Oliva, hanno tratto in arresto, per il reato di evasione, il 47enne M.E., del posto. L’uomo è stato nuovamente assegnato ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.