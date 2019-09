Agricoltura in Campania, Nicola Caputo riunisce il “Tavolo Verde” per valorizzare il settore

“Il secondo incontro del Tavolo Verde è immediatamente entrato nel merito delle più rilevanti questioni che attualmente interessano lo sviluppo e la valorizzazione del settore primario”. Lo ha dichiarato Nicola Caputo, consigliere delegato all’Agricoltura della Regione Campania, nel corso del secondo incontro del “Tavolo Verde” convocato presso l’Assessorato regionale. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti regionali delle maggiori organizzazioni del settore primario. “Sono state messe in atto – spiega Caputo – numerose azioni per accelerare l’istruttoria delle tipologie di intervento 4.1.1 / 4.2.1 e per il Pig (Progetto integrato giovani). Abbiamo condiviso obiettivi e procedure e siamo pronti a mettere in campo azioni che facciano recuperare al settore il tempo perduto per effetto di un Psr (Programma di sviluppo rurale, ndr.) concepito male. Al tavolo abbiamo anche affrontato la tematica della spesa e le soluzioni da attivare per superare la soglia del disimpegno in forte anticipo rispetto al 31.12.2”19. Pensiamo infatti di superare la soglia entro il 30 ottobre 2019”.

In merito alla valorizzazione, il Tavolo Verde ha condiviso l’esigenza di una programmazione tempestiva delle fiere per offrire alle imprese, in tempi utili, le opportunità di partecipazione ad eventi di promozione e valorizzazione. Caputo ha, inoltre, proposto di concentrare le risorse per eventi che abbiano una effettiva e propositiva ricaduta per il settore. Avviata anche la costituzione di un team per iniziare i lavori per la nuova programmazione che dovrebbe essere operativa entro 2 settimane. “Sono contento – conclude Caputo – per il clima di collaborazione instauratosi e sono certo che con la voglia di fare dimostrata da tutti i convenuti al tavolo si potranno assicurare grandi risultati al comparto”.

“Bene l’approccio del Tavolo verde – ha dichiarato Fabrizio Marzano, presidente Confagricoltura Campania – sia per quanto riguarda la gestione del presente che per l’ordinario. Bene l’approccio sul futuro del Psr che dovrà essere caratterizzato dalla certezza degli obiettivi e dei finanziamenti”. “Prendiamo atto con soddisfazione – ha spiegato Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Campania – che il consigliere Nicola Caputo ha riconosciuto oggi al Tavolo Verde che sono fondati gli allarmi che Coldiretti da oltre un anno solleva in merito all’attuazione del Psr 14/20. Allo stesso tempo va dato merito a Caputo di aver voluto imprimere un cambio di passo, facendo seguire i fatti concreti ai contributi e ai suggerimenti del mondo agricolo. Il confronto proficuo e la dinamicità di azione sono le uniche armi a disposizione per recuperare il tempo perduto. Coldiretti, come sempre, continuerà ad offrire la propria collaborazione con spirito costruttivo”.

Soddisfazione per la riunione del Tavolo Verde convocata dal consigliere Caputo è stata espressa dalla presidente Copagri, Vera Buonomo: “E’ estremamente positivo l’approccio avuto con le organizzazioni presenti oggi tenuto conto delle importanti tematiche all’ordine del giorno. Ci auguriamo che la fattività delle informazioni condivise ci consentano di avviare un dialogo proficuo finalizzato alla costruzione di uno specifico è corretto indirizzo politico della nuova programmazione del prossimo Psr, ma soprattutto che questo metodo di lavori e interlocuzione sia costante e propositivo”. “Interessante il lavoro che si sta portando avanti. – ha dichiarato il direttore regionale della Cia, Mario Grasso – Un consistente ordine del giorno che porta all’attenzione i diversi temi che interessano le imprese agricole: fiere, internazionalizzazione e distretti. Mentre per il Psr – conclude Grasso – è importante il lavoro preparatorio di Nicola Caputo per il confronto sul prossimo Tavolo Verde”.