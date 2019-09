“Siamo la Terra del Sole, non la Terra dei Fuochi”: ad Aversa mobilitazione contro i roghi tossici

E’ partita alle ore 17 la mobilitazione dei cittadini dell’Agro Aversano e di Napoli Nord, fascia di territorio tra le province di Caserta e Napoli, per formare una simbolica catena umana contro i roghi di rifiuti e contro l’inciviltà che ha ridotto quella che era la Campania Felix in una zona di veleni e morte. I partecipanti sono partiti a gruppi da diverse zone di Aversa, Giugliano, Parete e altri centri, proseguendo verso la piazza Municipio di Aversa dove, intorno alle 20, è previsto il raduno finale.

In mattinata i sindaci dell’agro aversano hanno tenuto a Roma una riunione tecnica nella sede del Ministero dell’Ambiente, a seguito della lettera inviata dagli stessi primi cittadini al Governo per chiedere interventi a fronte dell’escalation della crisi rifiuti e dei roghi tossici sui territori a cavallo tra l’area a nord di Napoli e il comprensorio di Aversa. “La riunione di oggi al Ministero per l’Ambiente rappresenta l’inizio di un’interlocuzione importante, ma chiediamo al nuovo Governo di dare un segnale forte alla popolazione della Terra dei Fuochi e di mettere subito all’ordine del giorno interventi mirati e speciali, anche di tipo legislativo, per la nostra terra”, hanno dichiarato i sindaci in una nota congiunta (continua a leggere cliccando qui).

