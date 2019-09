Napoli, agguato sui Monti Lattari: ucciso Antonino Di Lorenzo

Una nuova scia di sangue macchia i Monti Lattari. Nella serata dell’11 settembre, a Casola di Napoli, Antonino Di Lorenzo, 53 anni, detto “‘o lignammone”, è stato assassinato in un agguato compiuto in via Giovanni del Balzo, a pochi passi dall’abitazione della vittima, ritenuta coinvolta nel narcotraffico.

Secondo una prima ricostruzione, Di Lorenzo stava rientrando a casa quando è stato raggiunto da una raffica di colpi d’arma da fuoco alla testa e al volto, senza avere scampo. Uscito dal carcere di recente, Di Lorenzo era notoriamente coinvolto nel traffico di droga nell’area dei Monti Lattari.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Gragnano, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Castellammare di Stabia. L’omicidio potrebbe rientrare nella faida tra clan rivali sul territorio.