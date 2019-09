Messina, furto in pasticceria: Daspo per tre tifosi della Nocerina

Avevano assistito alla partita Troina-Nocerina, lo scorso 27 marzo, ed erano in viaggio di ritorno verso la Campania. Arrivati a Messina, erano entrati in una pasticceria ed avevano rubato merce per un valore di circa 200 euro. Ma sono stati ripresi dalla videosorveglianza del negozio e dalle immagini della Polizia Scientifica, che controllava il transito dei tifosi, e poi riconosciuti dai poliziotti della Digos di Messina, con la collaborazione della Questura di Salerno.

Hanno un’età compresa tra i 23 e i 39 anni gli ultras nocerini raggiunti da provvedimento Daspo della durata di 5 anni, con obbligo di presentazione, emesso dal questore e convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina. Tutti hanno precedenti di polizia per reati quali violenza privata, favoreggiamento e furto aggravato.

Stavolta, invece, sono accusati di atti intimidatori e furto di generi alimentari. Non potranno accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e dovranno presentarsi presso gli uffici di Polizia competenti in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra della Nocerina.

