Cesa, “Anch’io sono la Protezione Civile”: campo scuola al parco “Lepre”

Si svolgerà a Cesa, al Parco Giochi “Padre Paolo Lepre”, in via Matteotti, il campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile”. L’iniziativa si terrà dal 4 al giorno 8 settembre ed interesserà ragazzi dai 10 ai 16 anni. L’evento è organizzato in tutta Italia dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato.

“Il campo che si terrà a Cesa – spiega l’assessore delegato Alfonso Marrandino – sarà gestito dal locale Nucleo Comunale. Il programma prevede escursioni e visite guidate presso il Comando dei Carabinieri gruppo forestale di Castel Volturno, presso i Vigili del Fuoco Caserta, presso la sala operativa Protezione Civile Regione Campania, Svg Caserta”.

“Ringraziamo sin da ora – continua l’assessore Marrandino – per l’attività che sarà svolta dal Capo-campo Antonietta Milone, dal Vice capo campo Saverio Marino, dal Coordinatore del nucleo Nicola Mangiacapre e dalla Vice coordinatore Daniela D’Agostino. Saranno svolte molte attività e giochi inerenti il mondo della Protezione Civile allo scopo di avvicinare e spiegare ai ragazzi il ruolo del volontariato”.