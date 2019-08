Napoli, vergogna nella Galleria: bruciature e resti di un rogo sul pavimento

Ennesimo atto vandalico all’interno della Galleria Umberto di Napoli. Nella notte tra domenica e lunedì qualcuno ha appiccato il fuoco all’interno della struttura, come testimoniano le bruciature sul pavimento marmoreo e alcuni resti abbandonati a terra.

A denunciarlo sono il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e la portavoce del Sole che Ride in Campania, Benedetta Sciannimanica. “Il fatto – spiegano – ci è stato segnalato nella mattinata di lunedì. Non sappiamo cosa sia stato dato alle fiamme, pensiamo al giaciglio di un clochard o alla bravata di qualche teppista. Quanto accaduto conferma che la galleria è terra di nessuno. Lo stato di abbandono e degrado è esponenziale. Tra vandalismo, partite di calcio, furti e degrado la struttura è mortificata ogni notte dalla mancanza di controlli. Ci chiediamo infatti come sia possibile che qualcuno possa appiccare le fiamme in un luogo del genere, simbolo della città, che si trova a pochi passi da Municipio, Prefettura e altre sedi istituzionali”.

“Siamo arrivati ad un punto tale – continuano i due esponenti dei Verdi – che occorre fare i conti con la realtà: la Galleria Umberto è in pericolo e va salvata. Bisogna superare le posizioni ideologiche e ragionare sulle soluzioni da adottare. Da parte nostra crediamo che occorra installare dei cancelli o delle barriere che, durante le ore notturne, impediscano l’accesso alla struttura. Solo così si potrà evitare, un giorno, di fare i conti con danni ben più gravi”.

