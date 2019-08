Calabria, 51enne di Aversa scompare nel nulla: è direttore centro disabili

Di Massimo Torregrossa, 51 anni, originario di Aversa (Caserta), non si hanno notizie dallo scorso 13 agosto. L’uomo, residente a Catanzaro, direttore di un centro per disabili della Fondazione Betania, struttura socio-sanitaria tra le più note in Calabria, quel giorno si è allontanato da casa con la sua auto, un’Alfa Romeo 147 grigia, prendendo con sé il telefono cellulare che, però, risulta da allora irraggiungibile.

La vettura è stata ritrovata ieri nel parcheggio di un albergo, il Benny Hotel, di Catanzaro. I familiari di Torregrossa, attraverso un appello, invitano chiunque possa avere notizie utili al ritrovamento del 51enne di contattare qualsiasi forza dell’ordine o direttamente i numeri: 3895140745 – 3387048124.

Intanto, i carabinieri hanno avviato le ricerche.