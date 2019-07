Benevento, spaccio di droga nel quartiere Triggio: arrestato pusher

Aveva ceduto una dose di eroina in casa, il pusher arrestato, nella tarda mattinata di oggi, dagli uomini della Squadra mobile di Benevento, in un’abitazione del quartiere Triggio.

L’uomo, un 38enne beneventano con precedenti specifici, aveva appena consegnato dalla finestra un piccolo cilindro in plastica contenente la sostanza stupefacente quando gli agenti, nascosti nelle vicinanze, sono intervenuti bloccando subito l’assuntore.

Gli operatori, unitamente a quelli della Squadra volante, sono poi penetrati in casa dove hanno rinvenuto ulteriori 10 dosi di eroina contenute negli stessi involucri, un bilancino di precisione e la somma di 90 euro in banconote di vario taglio. Per il pusher, che già scontava una pena in regime di detenzione domiciliare, sono scattate così le manette con l’accusa di spaccio di stupefacenti.