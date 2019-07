Salvini anticipa tutti e annuncia: “Sbloccati 50 miliardi di euro per opere pubbliche”

“Sbloccati oggi 50 miliardi di euro di opere pubbliche (strade, scuole, ospedali, ferrovie e altri cantieri). Mentre parlano, noi lavoriamo! E tutto grazie a voi amici”. Ad annunciarlo il ministro dell’Interno e vicepremier della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “E’ una bella giornata di cose fatte e da fare, non di parole al vento, di chiacchiere e bla, bla, bla”, ha detto nel video.

Poi una frecciata al Movimento 5 Stelle: “Mi sembra che la pazienza, la costanza, la testa dura di Salvini e della Lega stiano pagando. Ci sono ancora alcuni dei Cinquestelle che sono arrabbiati: no alla Tav, alla Tap e alla Pedemontana. Il prossimo tema da affrontare è quello dei rifiuti”. Così il vicepremier leghista Matteo Salvini in un video su Facebook. “I rifiuti – ha aggiunto – in tutta Europa sono una risorsa, non è possibile che a Roma, in Campania e altrove siano un’emergenza. Per pulire Roma bisogna pagare 140 euro a tonnellata per portare i rifiuti altrove. Perché ci devono essere 13 valorizzatori in Lombardia, controllati e profumati, mentre in alcuni città dove c’è il no pregiudiziale diventano un business per la mafia e una ricchezza per altri Paesi?”.

Sul tema migranti, a proposito del caso dell’Alan Kurdi dell’Ong Sea Eye, dice: “La Procura della Repubblica di Roma mi dà una buona notizia. È stata presentata richiesta di archiviazione per me per l’evento Sar del 3 aprile 2019”. “Nel corso delle indagini preliminari – ha sottolineato Salvini – ero stato iscritto nel registro degli indagati per abuso d’ufficio e rifiuto di atti di ufficio”.

