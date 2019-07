Navigator, Iovino (M5S): “Incredibile stop di De Luca in Campania”

“Quello che sta succedendo in queste ore in Campania ha dell’incredibile. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, sta letteralmente bloccando l’assunzione di 471 persone laureate che hanno vinto il concorso per diventare navigator”.

A dirlo è il deputato Luigi Iovino, del Movimento 5 Stelle, che denuncia quanto sta accadendo in Campania sulla sottoscrizione dell’accordo regionale con Anpal. De Luca, infatti, ha rifiutato di sottoscrivere la convenzione che farebbe in modo che i campani idonei, che hanno superato il concorso, lavorino sul territorio come navigator.

“De Luca – sottolinea Iovino – mette in atto un simile attacco politico contro il Movimento 5 Stelle giocando sulla pelle di questi cittadini, che intanto ieri hanno protestato davanti alla sede della Regione Campania per chiedere di poter iniziare il loro lavoro, legittimamente ottenuto. Si sta così bloccando non solo l’assunzione dei navigator, ma anche la possibilità che tanti giovani vengano guidati finalmente ad ottenere un’occupazione”.