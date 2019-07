Gricignano, appalti pubblici: deliberata costituzione elenco operatori economici

Gricignano – La giunta presieduta dal sindaco Vincenzo Santagata, su proposta degli assessori all’Urbanistica, Giuseppe Diretto, e ai Lavori pubblici, Carlo Munno, ha approvato due delibere di indirizzo all’Area tecnica comunale in materia di appalti pubblici.

Un primo provvedimento riguarda la costituzione di un elenco di operatori economici per l’espletamento di procedure negoziate per l’affidamento in economia o cottimo fiduciario di lavori, servizi e forniture, ai sensi del codice dei contratti pubblici. L’altra delibera, invece, concerne la costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ai 100mila euro, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici.

Sempre nell’ambito dell’Area tecnica, ricordiamo che nei giorni scorsi è stata indetta una procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo determinato part time 50%, per 18 ore settimanali, di un istruttore tecnico direttivo (categoria D1) dell’area Lavori Pubblici e Ambiente, per la durata complessiva di tre anni (leggi qui). Inoltre, sono stati affidati tre incarichi di supporto al Rup (Responsabile unico del procedimento), di importo inferiore a 40mila euro, ognuno per la durata di un anno, ad altrettanti tecnici esterni (leggi qui).