Aversa, Golia firma ordinanza per via Roma: chiusura alle 22 da lunedì a giovedì, la domenica alle 24

“Ho firmato l’ordinanza con cui si dispone la chiusura di via Roma fino alle 22 nel corso della settimana e la domenica alle 24. Visto il gran caldo la strada sarà chiusa alle 18. Il provvedimento entra in vigore da domani”. Lo dichiara il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, che spiega: “L’ho fatto perché il nostro centro deve tornare ad essere attrattivo e vedere via Roma invasa dalle auto in coda con centinaia di persone intente a passeggiare era uno scenario intollerabile”.

“Credo – aggiunge il sindaco – che la decisione tenga insieme il diritto alla salute dei residenti, il diritto a vivere la città di tutti noi, la vivibilità e le esigenze del commercio”. “Con i commercianti mi sono confrontato nei giorni scorsi e preso atto delle loro posizioni. E’ stato un momento di discussione importante, – conclude il primo cittadino – spero si possa proseguire perché l’ordinanza odierna è un tampone ma nel futuro prossimo dovremo lavorare alla riorganizzazione di tutto il sistema mobilità della città”.