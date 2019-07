Aversa aderisce alla rete delle città contro la pena di morte

Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali, Ciro Tarantino, e dell’assessore alla Cultura, Luisa Melillo, la città di Aversa ha aderito alla rete delle “Cities for Life”. “Città per la Vita – Cities for Life” è un’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio per dire no alla pena di morte.

La Giornata delle “Città per la Vita” rappresenta la più grande mobilitazione contemporanea planetaria per indicare una forma più alta e civile di giustizia, capace di rinunciare definitivamente alla pena capitale.

Si tiene il 30 novembre di ogni anno, in ricordo della prima abolizione della pena di morte nel 1786 da parte del Gran Ducato di Toscana. In quella data, l’Amministrazione promuoverà l’illuminazione di un luogo simbolico quale logo vivente della campagna.