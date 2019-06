Trentola Ducenta, arrestato il sindaco Sagliocco: autorizzazioni in cambio di favori

Autorizzazioni amministrative rilasciate ad imprenditori in cambio di favori o assunzioni nelle loro aziende di persone indicate dalla politica. E’ la principale accusa contestata al sindaco di Trentola Ducenta (Caserta), Andrea Sagliocco, chirurgo oculista di 45 anni, in carica da appena un anno (giugno 2018), finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli Nord, coordinata dal procuratore Francesco Greco. Contestati, tra gli altri, a vario titolo, i reati di corruzione e concussione.

I reati contestati vanno dal falso in atto pubblico alla turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, fino al peculato e al favoreggiamento. Secondo il gip, da un lato c’erano le pressioni sugli imprenditori se non si piegavano al “sistema”, dall’altra una rete di imprese compiacenti che pur di ottenere i lavori pubblici accettavano di assumere persone indicate da funzionari e politici o di corrispondere altre “utilità”.

15 le misure cautelari emesse dal gip del Tribunale Napoli Nord ed eseguite dai carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Aversa. Oltre al sindaco, i militari hanno notificato la misura dei domiciliari all’avvocato Saverio Griffo. Nei confronti dei dirigenti dell’ufficio tecnico, architetti Elena Bassolino e Mauro Felaco, insieme al dipendente Agostino Fabozzi, stato disposto il divieto di dimora in provincia di Caserta con contestuale sospensione dall’esercizio del pubblico uffici. Divieto di dimora anche per Giuseppe Melucci, vice sovrintendente della Polizia di Stato e consulente per la sicurezza del Comune, e Luigi Lorvenni, agente della Polizia penitenziaria.

5 divieti di dimora nella provincia di Caserta con contestuale sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio (solo per alcuni) e 8 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria a funzionari del Comune e a imprenditori residenti a San Marcellino, San Prisco, San Cipriano d’Aversa e Sant’Anastasia. Agli atti c’è una serie di intercettazioni telefoniche, oltre al racconto di numerosi testimoni. Tra le contestazioni, illeciti relativi agli affidamenti diretti e alla violazione del codice degli appalti.

Tutti i destinatari dei provvedimenti: Andrea Sagliocco, 45 anni; Saverio Griffo, 44, Aurelio Costanzo, 36; Raffaele De Caprio, 54; Filomena Esposito, 52; Agostino Fabozzi, 61; Saverio Fabozzi, 67; Luigi Lorvenni, 51; Salvatore Mazzara, 46; Giuseppe Melucci, 53; tutti di Trentola Ducenta; Salvatore De Marco, 53, di San Marcellino; Mauro Felaco, 38; di Casaluce; Luigi Letizia, 56, di San Cipriano d’Aversa; Alfredo Fabozzi, 46, di Aversa; Antonella Fabozzi, 44; di Aversa; Giovanni Addario, 37, di San Prisco; Elena Bassolino, 51, di Sant’Anastasia.

Il Comune di Trentola Ducenta fu già colpito qualche anno fa da un’altra indagine che aveva toccato il sindaco in carica, Michele Griffo, finito in carcere con altri esponenti dell’amministrazione per un’inchiesta sulle infilitrazioni della camorra nel centro commerciale “Jambo”.