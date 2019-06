Cesa, estorsioni per conto del clan dei casalesi: arrestato Cristofaro, deve scontare 6 anni

Nel primo pomeriggio di venerdì 28 giugno, gli agenti della Squadra mobile di Caserta hanno rintracciato e tratto in arresto Nicola Cristofaro, 54enne originario di Cesa, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Corte d’Appello di Napoli.

Il provvedimento, con cui è stata disposta la reclusione di Cristofaro per sei anni e otto mesi, nonché il pagamento di 5mila euro di multa, è stato emesso sulla base della sentenza che lo ha riconosciuto colpevole con altri, in via definitiva, di molteplici episodi estorsivi, tentati e consumati, commessi dal 2005 al 2009 ai danni di numerose vittime.

Il metodo era sempre lo stesso: Cristofaro, per pretendere il pagamento dei ratei estorsivi, si avvaleva della forza di intimidazione derivante dalla sua conclamata appartenenza al “clan dei casalesi”, in particolare alla fazione attiva nel comprensorio di Cesa e zone limitrofe. Quando questo non bastava, perché le vittime si palesavano un po’ titubanti, le convinceva mostrando le proprie armi e, quindi, lasciando intendere quali sarebbero state le conseguenze per loro in caso di resistenza. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.