Aversa, nuovo ricorso di De Cristofaro contro scioglimento

L’ex sindaco Enrico De Cristofaro ed i suoi ex consiglieri rimasti fedelissimi hanno rinunciato alla domanda cautelare proposta al Tar Campania in relazione alla sospensione del consiglio comunale di Aversa, preannunciando che presenteranno motivi aggiunti per impugnare il decreto di scioglimento.

“Hanno perso un’altra occasione per dimostrare un poco di amore per la città”, commenta l’ex consigliere di opposizione Alfonso Golia, esponente del Pd, sottolineando: “Siamo oltre l’attaccamento alla poltrona, è accanimento contro la città con l’obiettivo di impedire il ritorno al voto. Questa è la dimostrazione di un delirio di onnipotenza di chi non si rassegna al verdetto di tutta la catena istituzionale che va da Prefettura, ministero dell’Interno e presidente della Repubblica”.

Ricordiamo che il Tar già in precedenza aveva respinto la domanda di sospensione avanzata da De Cristofaro e soci. Proprio in quella fase, Golia, difeso dall’avvocato Giuseppe Somma di Aversa, si era opposto con successo all’iniziativa giudiziaria dell’ex prino cittadino.