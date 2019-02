Chioggia, nave cargo prende fuoco: in salvo l’equipaggio

La nave cargo “Hala B” sulla quale è scoppiato un grosso incendio è stata abbandonata da tutto il personale. I marinai sono stati evacuati e trasportati a terra in salvo da mezzi della Capitaneria di Chioggia. I Vigili del fuoco sono stati gli ultimi ad abbandonare lo scafo. Non vi sono feriti né intossicati. Le operazioni di spegnimento sono state condotte con gli idranti manovrati dai rimorchiatori e con quelli della barca anti-incendio dei vigili.

L’incendio alla nave battente bandiera del Belize aveva interessato il castello di poppa dove è presente la sala macchine e le sue strutture sovrastanti, non il suo carico. Le fiamme, fortunatamente, non hanno portato in dote feriti né persone intossicate. Dopo un’ora dall’allarme a capitaneria di porto e vigili del fuoco, era stato decretato l’abbandono della nave e tutto l’equipaggio (18 persone) si era quindi messo in salvo.

Il raffreddamento operato con i cannoni ad acqua sulle aree della nave interessate dal fuoco ha impedito il propagarsi dell’incendio, consentendo il progressivo ridimensionamento fino a rendere possibile, poco dopo l’una, l’intervento a bordo delle squadre dei pompieri. L’ispezione ai locali e lo spegnimento si sono conclusi definitivamente alle 3.30. I mezzi navali della capitanerie di porto – guardia costiera di Venezia e Chioggia, oltre all’elicottero del 3° Nucleo aereo di Pescara, hanno monitorato la situazione: non ci sarebbero rischi per la sicurezza della navigazione né per l’ambiente marino.

Ora sarà indetto un tavolo tecnico per la valutazione delle condizioni della nave e delle azioni da intraprendere: ne faranno parte, oltre alla Capitaneria di Chioggia, anche rappresentanti di vigili del fuoco, Arpav, porto di Venezia, Registro Italiano Navale, Chimico del porto, capo della corporazione piloti di Chioggia e Porto Levante, ormeggiatori del porto di Chioggia e ufficiale Port State Control della capitaneria di Chioggia.

