Carabiniere in borghese sventa rapina al Conad sulla provinciale Carinaro-Teverola

Ha fermato il ladro, nonostante fosse disarmato, e recuperato la refurtiva dopo che il malvivente, poco prima, aveva messo a segno un colpo al supermercato Conad lungo la strada provinciale Carinaro – Teverola.

Protagonista un carabiniere in borghese, in servizio nel Lazio. Ad aiutarlo il nucleo antirapina della compagnia di Aversa, coordinata dal maggiore Terry Catalano. In arresto è finito Massimo Andreozzi, 44nne di Aversa, che ha agito armato di pisola e col volto travisato. Recuperati la refurtiva, 1055 euro, restituita ai gestori del market ed una pistola, rivelatasi giocattolo.

Le indagini sono ancora in corso per verificare la presenza di un complice e se l’arrestato sia anche autore di altre rapine compiute negli ultimi mesi, con la stessa dinamica, nella zone dell’agro aversano.