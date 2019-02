Aversa, squallore al Parco Argo: “zuzzusi” abbandonano rifiuti in ogni angolo

Blitz della Polizia municipale ad Aversa, in via De Chirico, dove questa mattina, proprio all’entrata del Grattacielo Bellorizzonte, facevano brutta mostra di sé diverse buste di rifiuti indifferenziati che lambivano pure la vicina farmacia. Due vigilesse hanno controllato le buste, sanzionato e segnalato alle sedi opportune la grave violazione. Un chiaro segno che, in quella zona, il rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti e della raccolta differenziata, non va proprio giù ai trasgressori.

Anche l’ex sindaco Enrico De Cristofaro, pur non essendo più in carica, ha chiamato telefonicamente una vigilessa per sapere della situazione. E’, comunque, la solita mattinata di ordinaria “zozzeria” in via De Chirico, già oppressa ogni giorno, oltre che da cumuli di immondizia sparpagliati in ogni angolo, da un traffico caotico e parcheggiatori abusivi. Nel passato, le numerose denunce pubbliche non sono servite a niente, eppure al Parco Coppola sono presenti le Poste, gli uffici finanziari, locali frequentatissimi e un continuo viavai di persone. Nonostante ciò, rimane il caos e il disinteresse di sempre, ecco perché le varie forze politiche devono mettere inderogabilmente al centro della prossima campagna elettorale comunale la squallida situazione di via De Chirico.

di Franco Terracciano