Castel Volturno, auto si ribalta sulla Domitiana: coinvolta intera famiglia

Castel Volturno – Solo un grande spavento e qualche ferita lieve per i tre componenti di una famiglia – marito, moglie e un bambino – che viaggiava a bordo di un’auto, una Citroen, ribaltatasi nella mattinata del 6 gennaio lungo la strada statale Domitiana, sul territorio di Castel Volturno, all’uscita di via Occidentale, in direzione Napoli.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti alla clinica Pineta Grande della città castellana.

Ad intervenire anche le forze dell’ordine per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente che ha mandato in tilt il traffico veicolare.