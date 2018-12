Cesa, “Expò Natale in fiera”: 4 giorni di mercatini e spettacoli

Sarà inaugurato giovedì 13 dicembre “Expò Natale in Fiera” nell’area mercato in via Matteotti, a partire dalle ore 17. Un appuntamento con mercatini di Natale, gastronomia, concerti e spettacoli, che durerà sino a domenica 16.

L’iniziativa si terrà all’interno del parco giochi comunale con la presentazione delle luci artistiche e l’apertura per i più piccoli della casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno inoltre consegnare la propria letterina di Natale. All’inaugurazione interverranno il sindaco Enzo Guida ed il delegato agli Eventi, Nicola Autiero.

La manifestazione continuerà nei giorni successivi e protagonisti saranno i mercatini con i prodotti artigianali del territorio, gli stand con i prodotti gastronomici e tanto divertimento per i più piccoli con l’installazione di giochi per i bambini. L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale, con la collaborazione di Campania Food Festival e la direzione organizzativa di Alfonso Gemito.