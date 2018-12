Contauto Due presenta in esclusiva la Citroen C5 Aircross nella nuova sede casertana

Quasi vent’anni di storia e salde radici nel territorio l’hanno resa uno dei concessionari più conosciuti della Campania. Un traguardo che la “Contauto Due”, già attiva da anni a Teverola, ha suggellato con l’apertura della nuova concessionaria Peugeot e Citroen a San Marco Evangelista, al km 24,750 della strada provinciale 335 che collega Caserta e Maddaloni.

E’ stata anche l’occasione, per tutti i presenti, di scoprire, in esclusiva nazionale, il nuovo Suv della Citroen: C5 Aircross. Con un Reveal dalla scenografia ispirata al viaggio, l’attesissimo Sport Utility Vehicle Francese, la cui commercializzazione è prevista per la prima metà del mese di gennaio 2019, è stato presentato nell’esclusivo allestimento in serie limitata denominato “N71”.

Dealer storico del marchio Peugeot e neo concessionari Citroen per Caserta e provincia, con questa nuova sede, che si affianca a quella più nota di Teverola presente dal 2010, Contauto Due fa l’occhiolino all’intero bacino provinciale di Caserta Sud-Est, posizionandosi lungo l’arteria principale che collega il casertano al beneventano. Contauto Due può essere considerata una vera eccellenza in campo automotive e rappresenta una delle realtà più organizzate e performanti di concessionaria.

Attenti alle esigenze di ogni cliente, piloti per i progetti tecnologici e di customer care nati in casa madre, ma anche attivi nel sociale grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro con l’istituto tecnico di Aversa “Osvaldo Conti”, da cui due studenti, dapprima in forma di stage e poi come dipendenti, sono stati assunti nell’officina della concessionaria, cercano sempre di stupire i loro “amdassador”.

“Contauto Due è una realtà aziendale seria, affidabile. – sostiene con orgoglio Maurizio Conte, titolare della concessionaria – L’età media dei miei collaboratori sfiora i 34 anni e, pertanto, siamo pronti ai nuovi cambiamenti del settore ed a quello che sarà il passaggio dai motori termici a quelli elettrici, anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo. Per ora cerchiamo di supportare al meglio i nostri tantissimi clienti nella scelta della vettura giusta per le loro esigenze”.

