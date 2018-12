Quarto, la città illumina i siti archeologici per il Natale

Quarto (Napoli) – Un progetto di valorizzazione culturale e di promozione dell’area archeologica flegrea e la promozione dell’identità storica territoriale con il coinvolgimento di tutti i distretti scolastici in occasione dei 70 anni della città di Quarto.

E’ “Quarto in luce. Storie della città”, promosso e finanziato dalla Regione Campania attraverso la Scabec. Dallo scorso sabato e per tutto il periodo delle festività natalizie, oltre all’illuminazione dei siti archeologici della città, come il Mausoleo della Fescina e la Villa Rustica detta del Torchio, visitabile anche al tramonto, è stato realizzato un programma di visite guidate, spettacoli e incontri in collaborazione con le associazioni e le realtà culturali di Quarto. L’inaugurazione della nuova illuminazione alla presenza del sindaco della cittadina flegrea, Antonio Sabino, e della consigliera regionale Antonella Ciaramella.

Nella villa comunale “Papa Giovanni Paolo II” si è tenuto inoltre un incontro con gli studenti delle scuole della città per la presentazione dei progetti e delle iniziative legate all’anniversario della fondazione della città. L’incontro è stato moderato dal giornalista e scrittore Franco Di Mare. Presente il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

