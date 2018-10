Mondragone, sequestrato carico di sigarette illegali ai Palazzi Cirio

I finanzieri della compagnia di Mondragone, nella serata di ieri, allertati da una segnalazione anonima, hanno individuato, in prossimità dei “Palazzi Cirio” – area notoriamente interessata da fenomeni di illegalità diffusa – un’autovettura sospetta a bordo della quale venivano rinvenuti ben 31 chili di sigarette di contrabbando (pari a più di 1.500 pacchetti) di varie marche (Winston, Regina, Marble, XXL25) pronte per essere smerciate e che, una volta vendute al dettaglio, avrebbero fruttato circa 4.500 euro.

Convocato il proprietario del veicolo, lo stesso veniva rintracciato in tarda serata e sono tutt’ora in corso gli accertamenti per risalire a chi avesse la disponibilità del mezzo e chi ha organizzato la consegna della merce di contrabbando. Sia l’autovettura che le sigarette, sprovviste del sigillo del Monopolio di Stato, sono state comunque sottoposte a sequestro.

Prosegue, dunque, l’azione delle Fiamme Gialle nel contrasto alla diffusa illegalità, presente su quel territorio, con particolare riferimento al contrasto della vendita in strada di sigarette di contrabbando. In particolare l’impegno profuso nel tempo, con un’attenzione operativa sempre più costante negli ultimi mesi, viene evidentemente ora più chiaramente percepito anche dalla cittadinanza, che dimostra di apprezzare e di voler contribuire con senso civico, come nel caso della segnalazione che ha permesso questo ultimo intervento repressivo.

