Aversa, a Le Iene la storia del chirurgo Di Cicco: “Io distrutto per aver denunciato malasanità”

Aversa – La magistratura gli ha dato ragione per ben tre volte, cancellando in maniera ufficiale quella etichetta che era stata attribuita da una commissione medica dell’allora Asl Ce2, condannando per ben due volte l’azienda sanitaria al pagamento dei danni arrecati da un provvedimento ingiustificato.

Ma, a distanza di 20 anni, il chirurgo ortopedico Nazario Di Cicco ancora non sa quale malattia (“Mobbing Syndrome”) gli era stata riconosciuta, dal momento che, in maniera chiara ed inequivocabile, la sentenza della magistratura aveva affermato che il giudizio dello psichiatra che aveva visitato Di Cicco “è del tutto ingiustificato perché basato sul nulla”.

Un nulla che, come è possibile ascoltare nel servizio di Gaetano Pecoraro, andato in onda su Le Iene, ha distrutto la vita non solo del chirurgo ortopedico ma dell’intera famiglia, provocando un danno che nessun risarcimento economico potrà mai colmare.

IN ALTO IL VIDEO