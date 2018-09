Napoli, trovati 100mila cilindretti per droga nella Vela Celeste di Scampia

Gli agenti del commissariato Scampia di Napoli, insieme alla Squadra mobile, al Reparto prevenzione crimine Campania e con l’ausilio di unità cinofile e di un elicottero, ieri pomeriggio hanno effettuato numerosi controlli domiciliari nei confronti di appartenenti all’organizzazione criminosa presente su quel territorio.

Durante i controlli, che sono stati estesi a terreni, pertinenze e tetti delle abitazioni, sono stati rinvenuti, all’interno di un immobile, chiuso con il catenaccio, delle abitazioni della Vela Celeste, probabilmente utilizzato per vari summit e nascondigli dei vari affiliati, una valigia contenente materiale utilizzato per il confezionamento di stupefacenti, un chilo di lattosio, una bilancia e circa 100mila cilindretti utilizzati per il riempimento di eroina o cocaina.

IN ALTO IL VIDEO