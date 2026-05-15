Trentola Ducenta, Apicella respinge gli attacchi: “Con noi la città è rinata”

Trentola Ducenta (Caserta) – In un articolato intervento pubblico nella cornice comunale, ieri sera, il sindaco Michele Apicella ha affrontato i principali temi amministrativi e politici della campagna elettorale, tornando anche sul recente episodio verificatosi durante la processione di San Michele Arcangelo.

Processione, “vicenda chiusa” – “Ancora una volta approfitto per scusarmi con l’intera cittadinanza per lo spiacevole accaduto di sabato – ha dichiarato – sono episodi spiacevoli che non devono verificarsi e non dovranno mai più accadere”. Il primo cittadino ha chiarito la propria posizione rispetto al mancato accordo firmato con l’avversario politico, ricordando che “la mancata apposizione della firma non è derivata da una mancata assunzione di responsabilità ma soltanto perché quel tipo di documento era stato concordato in maniera diversa con loro”. Ha poi ribadito: “La vicenda è chiusa, non ci saranno più problemi. Intendo proseguire questa campagna elettorale in modo sereno e tranquilla”.

Urbanistica e Puc: “Iter in dirittura d’arrivo” – Ampio spazio è stato dedicato al Piano Urbanistico Comunale (Puc). Il sindaco ha rivendicato il lavoro svolto sul piano edilizio e urbanistico: “Questa amministrazione aveva come impegno amministrativo – ma anche come impulso che veniva dai cittadini – di affrontare una situazione di stallo ferma dal punto di vista edificatorio e urbanistico da ben nove anni, dal 2014. Ebbene, noi all’inizio procedevamo con una variante al Puc ma, successivamente, a seguito della nuova legge regionale approvata e del conseguente regolamento di attuazione, abbiamo optato per un nuovo Puc e in questa direzione abbiamo proceduto e stiamo continuando a procedere. È stata ed è tuttora la nostra priorità: partire dalle zone B, che nel vecchio piano avevano perso l’indice fondiario, il potere edificatorio”.

“Termini offensivi contro di noi” – Il primo cittadino ha risposto anche alle dichiarazioni del professor Raffaele Di Lauro che aveva criticato duramente la gestione della città: “Non posso consentire l’uso di termini offensivi come ‘monnezza’ o ‘vergogna’. Trentola Ducenta è cambiata radicalmente in questi cinque anni; il progresso è sotto gli occhi di tutti”. Rivolgendosi, invece, al suo competitor Michele Griffo, ha ribadito: “Alle parole devono seguire i fatti. Io non ho mai offeso nessuno sul piano personale: ho sempre parlato di politica e amministrazione”.

Raccolta rifiuti, “non accettiamo insinuazioni pilotate” – Il sindaco ha difeso la gestione del servizio di raccolta rifiuti, oggetto di discussione negli ultimi giorni: “La raccolta differenziata ha superato il 75% durante il mio mandato. Tutto è tracciato e conforme alla legge. L’appalto è stato affidato nel 2019, sotto gestione commissariale, con regolare gara. Non accetto insinuazioni pilotate”.

Scuola e infrastrutture: “Abbiamo investito sui bambini” – Durante il comizio, il sindaco ha elencato i risultati ottenuti in ambito scolastico e infrastrutturale: “La scuola di via Rossini è un fiore all’occhiello della città. Le nostre scuole sono state tutte riqualificate, dalla media di via Collodi alla palestra comunale. Il Liceo Scientifico funziona perfettamente”. Ha poi ricordato la costruzione di due nuovi asili nido comunali e gli interventi di efficientamento energetico: “Abbiamo rinnovato la pubblica illuminazione e rifatto oltre sei chilometri di strade cittadine, con un risparmio del 70% sui costi energetici”.

Solidarietà e opere pubbliche – Il primo cittadino ha annunciato l’arrivo di un finanziamento regionale per l’acquisto di un bus elettrico destinato al trasporto scolastico, anche per gli alunni disabili, e un ulteriore fondo di 2,5 milioni di euro per risolvere definitivamente i problemi di allagamento in diverse zone della città: “via Gorgia, via Roma, via Vittorio Veneto e via Calessieri che tanto hanno flagellato i residenti e le famiglie in questi anni”.

Spazi pubblici e riqualificazione urbana – “Abbiamo riqualificato tutte le piazze cittadine – ha proseguito – da piazza De Filippo fino a piazza Pertini, restituendo ai cittadini luoghi di incontro e di socialità”. Tra le principali riqualificazioni citate anche piazza Giovanni Paolo II, piazza Padre Pio e piazza Padre Manna. Il sindaco ha sottolineato, inoltre, “la rinascita del campo sportivo ‘Nicola Iodice’ grazie al finanziamento Sport e Periferie” e la prossima apertura di una mensa sociale in un bene confiscato alla criminalità recentemente inaugurato. IN ALTO IL VIDEO