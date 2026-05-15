Aversa, studenti del “Cirillo” in Baviera con Erasmus+

Aversa (Caserta) – Una settimana di incontri, laboratori e scoperta. Dal 3 al 9 maggio scorso un gruppo di 9 studenti del Liceo Classico Statale “Domenico Cirillo” di Aversa, accompagnato dai professori Benzoino, docente di lingua inglese, e Costantino, docente di Italiano e Latino, ha partecipato ad una mobilità Erasmus+, finanziata dai fondi dell’Unione Europea gestiti dall’Agenzia Nazionale Erasmus Indire, ospitata dall’Istituto Werner-von-Siemens-Gymnasium di Weißenburg, in Baviera. Un’esperienza che ha unito ragazze e ragazzi italiani, greci e tedeschi intorno a temi di grande attualità: la felicità, i linguaggi mediali, la memoria storica.

Il programma ha alternato attività in classe a uscite sul territorio ricche di significato. I ragazzi hanno visitato lo stabilimento Audi di Ingolstadt, uno dei musei dell’automobile più visitati d’Europa, la cittadina medievale di Rothenburg ob der Tauber e la città di Norimberga, dove hanno avuto modo di osservare da vicino i luoghi simbolo della memoria europea del Novecento e di gustare il tipico panino locale con tre wurstel tra le vie del centro storico. Non sono mancati workshop, che hanno stimolato la creatività e la capacità degli alunni di lavorare in team, ed una immancabile visita alle Terme Romane di Weißenburg.

L’esperienza in terra tedesca si inserisce nella vocazione internazionale che da diversi anni caratterizza fortemente il “Cirillo”, un istituto che da generazioni forma studenti sempre capaci di leggere il mondo di oggi sulla base di una solida formazione classica e con gli strumenti del pensiero critico e che dimostra anche di sapersi muovere con naturalezza in uno spazio culturale molto più ampio di quello campano o italiano. Il bagaglio di ritorno degli alunni partecipanti all’esperienza internazionale è stato arricchito da qualcosa che nessun manuale potrà mai donare: il ricordo vivo di aver condiviso, per una settimana, pezzi di storia, di lingua e di vita quotidiana con altri giovani europei.