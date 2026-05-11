Casal di Principe, una piazza del fitness dedicata a Bud Spencer: mitico attore e sportivo italiano

Casal di Principe (Caserta) – Non solo il volto simbolo di film diventati cult, ma anche uno degli sportivi italiani più rappresentativi del Dopoguerra. Sabato 16 maggio, alle ore 11.30, in via Urano, Casal di Principe renderà omaggio a Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, con l’inaugurazione di una nuova piazza del fitness intitolata all’attore napoletano scomparso il 27 giugno 2016. Un luogo dedicato allo sport e al benessere che porterà il nome di un personaggio capace di lasciare il segno ben oltre il cinema.

Il campione prima del cinema – Prima di diventare il celebre “gigante buono” amato da intere generazioni insieme a Terence Hill, Bud Spencer fu un autentico protagonista dello sport italiano. Nato a Napoli nel 1929, Pedersoli scrisse pagine importanti nel nuoto nazionale: fu il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero, impresa riuscita nel 1950 con il tempo di 59”5. Partecipò a due Olimpiadi, Helsinki 1952 e Melbourne 1956, vestendo la maglia azzurra nel nuoto e nella pallanuoto. Con la Lazio Nuoto conquistò anche il titolo italiano di pallanuoto e prese parte ai Giochi del Mediterraneo del 1955.

Dal set alla leggenda popolare – La fama mondiale arrivò poi sul grande schermo. Con la sua stazza imponente, il volto rassicurante e quell’ironia bonaria che lo rese unico, Bud Spencer trasformò i suoi personaggi in un simbolo popolare. I film girati in coppia con Terence Hill entrarono nell’immaginario collettivo italiano e internazionale, attraversando generazioni senza perdere fascino. Da Lo chiamavano Trinità a …altrimenti ci arrabbiamo!, Spencer riuscì a unire comicità, azione e valori semplici come amicizia, lealtà e giustizia.

Il legame con il territorio – L’intitolazione della piazza del fitness assume un significato particolare anche per un territorio come quello di Casal di Principe che negli ultimi anni sta investendo sempre più su spazi pubblici, aggregazione sociale e cultura della legalità. La figura di Bud, atleta prima ancora che attore, rappresenta infatti un modello positivo legato allo sport, alla disciplina e alla determinazione. Valori che ben si sposano con un’area pensata per l’attività fisica all’aperto e per la socialità. Non è casuale che la scelta sia ricaduta proprio su un personaggio nato a Napoli e profondamente legato alla sua terra. Bud Spencer ha sempre conservato un forte rapporto con il Sud e con le sue radici, diventando nel tempo uno dei volti più amati della cultura popolare italiana. Un’eredità che continua ancora oggi, dieci anni dopo la sua scomparsa, attraverso iniziative, murales, eventi e spazi pubblici dedicati alla sua memoria.