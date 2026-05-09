Sant’Antimo celebra Nicola Romeo, cittadinanza onoraria alla sua discendente

Sant’Antimo (Napoli) – Due giorni di incontri, memoria e omaggi per rinsaldare il legame tra Sant’Antimo e la famiglia di Nicola Romeo, il fondatore dell’Alfa Romeo nato proprio nella città napoletana nel 1876. I discendenti dell’ingegnere hanno lasciato la Campania “con gli occhi lucidi”, accolti dal comitato nato per le celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita dell’imprenditore santantimese.

Momento centrale della manifestazione è stata la cerimonia tenuta nella sala consiliare, dove Daniela Maestri Romeo, figlia dell’ultima figlia di Nicola Romeo, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dalle mani del presidente del consiglio comunale Domenico Carlea. Presenti il sindaco Massimo Buonanno, la consigliera regionale Francesca Amirante, vicepresidente della Commissione Cultura, e i componenti del comitato presieduto dalla professoressa Maria Puca. Alla cerimonia hanno partecipato anche altri parenti della famiglia Romeo, tra cui Nicola Romeo, primo nipote maschio dell’ingegnere, che porta il nome del nonno secondo la tradizione familiare.

L’omaggio all’ingegnere santantimese – Dopo il conferimento della cittadinanza, i partecipanti si sono spostati nella Casa Comunale per lo scoprimento di un altorilievo dedicato a Nicola Romeo, realizzato dall’artista locale Raffaele D’Agostino. La cerimonia è stata accompagnata dalle esibizioni della soprano Miriam Ciccotti e del baritono Antimo Dell’Omo. Quest’ultimo ha aperto il concerto con un omaggio ad Angelina Valadin, moglie di Nicola Romeo e pianista, interpretando un’aria dal Rigoletto, richiamando lo spartito che compare sul pianoforte in una celebre fotografia della famiglia. Al termine dell’iniziativa, Daniela Maestri Romeo ha sottolineato come la cittadinanza onoraria non debba essere considerata un riconoscimento personale, ma un omaggio simbolico rivolto all’intera famiglia Romeo, presente in maniera significativa durante la due giorni di celebrazioni.

L’incontro con gli studenti e le auto storiche – Le iniziative erano iniziate già venerdì mattina con l’incontro tra i discendenti di Nicola Romeo e gli studenti delle scuole cittadine nell’auditorium dell’istituto comprensivo “Romeo-Cammisa”. Gli alunni hanno presentato i lavori realizzati per il progetto “Alla scoperta di Nicola Romeo: tra storia, mistero e ingegno”. Successivamente la famiglia Romeo ha visitato la casa dove l’ingegnere trascorse gli anni della giovinezza. Qui è stata scoperta una targa celebrativa, mentre nel cortile dell’abitazione erano esposte una Alfa Romeo Giulia GTC utilizzata dal campione del mondo di Formula 1 Juan Manuel Fangio e una Alfa Romeo Giulia Sprint. Nel corso dell’evento hanno portato il proprio saluto anche i consiglieri regionali Giorgio Zinno e Carlo Ceparano.

Raduno d’auto d’epoca nel 2027 – Le celebrazioni, iniziate il 28 aprile con lo scoprimento della targa nella casa natale di Nicola Romeo, rappresentano soltanto il primo tassello di un programma triennale dedicato alla valorizzazione della figura dell’imprenditore. Come spiegato dalla presidente del comitato Maria Puca, per il 2027 si punta all’organizzazione di un grande raduno di auto d’epoca Alfa Romeo in una location suggestiva. Parallelamente si lavora all’istituzione di borse di studio intitolate a Nicola Romeo, destinate agli studenti meritevoli delle facoltà di Ingegneria degli atenei campani che si distingueranno per progetti innovativi legati allo sviluppo tecnologico e alla valorizzazione del territorio.

Libro, casa museo e francobollo – Per il 2028 è invece prevista la pubblicazione del volume Nicola Romeo: l’uomo e la responsabilità sociale del lavoro, accompagnata da una mostra documentaria con fotografie, documenti storici, atti autografi e testimonianze dedicate all’imprenditore. Il sindaco Buonanno ha inoltre annunciato l’intenzione dell’amministrazione comunale di realizzare una casa museo dedicata a Nicola Romeo, destinata a raccogliere materiali e cimeli storici. Tra i progetti futuri figura anche la richiesta di un francobollo commemorativo in occasione del 90esimo anniversario della morte dell’ingegnere, prevista nel 2028.