Ravello Festival 2026: 22 eventi tra musica e panorama dal 4 luglio al 5 settembre

Ravello (Salerno) – La musica torna a dialogare con uno dei panorami più celebri al mondo: dal 4 luglio al 5 settembre 2026 si alza il sipario sulla 74esima edizione del Ravello Festival, con 22 appuntamenti nei giardini di Villa Rufolo, sospesi tra cielo e mare. Una rassegna che unisce tradizione e visione contemporanea, sostenuta dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Ravello.
La presentazione e l’organizzazione – Il cartellone è stato illustrato a Roma, a Palazzo Creazioni, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Ninni Cutaia. Alla guida della Fondazione Ravello il presidente Alessio Vlad, affiancato dal direttore generale Maurizio Pietrantonio e dal direttore artistico Lucio Gregoretti. Per il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, si tratta di una manifestazione capace di confermare “tradizione e interpretazione dei tempi”, consolidando il ruolo della città come riferimento internazionale.
Il programma artistico – Grandi direttori, orchestre e solisti internazionali caratterizzano una proposta che spazia dalla musica sinfonica al jazz, fino alle contaminazioni contemporanee. Tra i protagonisti figurano Daniele Gatti, Simon Rattle, Kent Nagano, Jordi Savall, John Eliot Gardiner e Giovanni Sollima, insieme a compagini come l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e la Gustav Mahler Jugendorchester.
Musica, paesaggio e comunità – “Il Festival è parte di un progetto più ampio che tiene insieme musica, paesaggio e comunità”, ha sottolineato Alessio Vlad. Il direttore artistico Gregoretti ha evidenziato come il cartellone sia costruito come “un percorso unitario”. Per l’assessore Cutaia, la rassegna rappresenta “uno dei principali appuntamenti del panorama musicale internazionale”.
- TUTTE LE DATE E GLI EVENTI
- Sabato 4 luglio (ore 20, Belvedere) – Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Daniele Gatti: Siegfried-Idyll di Wagner e Sinfonia n. 3 “Eroica” di Beethoven.
- Domenica 5 luglio (ore 20) – Zappa & Zappa con Il Pomo d’Oro e Giovanni Sollima.
(Vernissage mostra con opere di William Kentridge, in collaborazione con Galleria Lia Rumma)
- Venerdì 10 luglio (ore 19.30, piazza Duomo) – Fresco di Luca Francesconi per cinque orchestre nello spazio con complessi bandistici del territorio e regia di Manuel Renga.
- Sabato 11 luglio – Ore 18, Chiesa di San Giovanni del Toro: Risonanze d’Orfeo; ore 20, Belvedere: L’Orfeo di Monteverdi diretto da Jordi Savall.
- Domenica 12 luglio (ore 20) – Orchestra dell’Opera Nazionale di Bucarest diretta da Daniel Jinga con Alexandru Tomescu.
- Venerdì 17 luglio (ore 20) – Ensemble Pygmalion diretto da Raphaël Pichon con Stéphane Degout (Schubert e Brahms).
- Domenica 19 luglio (ore 20) – Recital pianistico di Jan Lisiecki, World (of) Dance.
- Venerdì 24 luglio (ore 20) – Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Emmanuel Tjeknavorian.
- Mercoledì 29 luglio (ore 20, Sala dei Cavalieri) – Piccinni e Gluck, una corona per due, con Sergio Rubini.
- Venerdì 31 luglio (ore 20) – Kent Nagano con Dresdner Festspielorchester e Concerto Köln (Wagner).
- Giovedì 6 agosto (ore 21.30) – Andrea Motis Trio.
- Venerdì 7 agosto (ore 21.30) – Rita Marcotulli Ensemble, Under 29 but me.
- Sabato 8 agosto (ore 21.30) – Omaggio a Miles con Rick Margitza e altri artisti.
- Martedì 11 agosto (ore 5.15) – Concerto all’alba con Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Alessandro Palumbo.
- Mercoledì 26 agosto (ore 19.30) – Filarmonica “George Enescu” diretta da Robert Treviño.
- Giovedì 27 agosto (Sala dei Cavalieri) – Jean-Efflam Bavouzet: integrale pianistica di Ravel (ore 18 e 21).
- Sabato 29 agosto (ore 19.30) – Gustav Mahler Jugendorchester diretta da Philippe Jordan.
- Domenica 30 agosto (ore 19.30) – The Constellation Choir and Orchestra diretti da John Eliot Gardiner.
- Sabato 5 settembre (ore 19.30) – Freiburger Barockorchester diretta da Simon Rattle con Isabelle Faust (finale del Festival).
- Biglietti e informazioni – I biglietti (eccetto il Concerto all’alba) saranno disponibili da lunedì 27 aprile a mezzogiorno sul sito ufficiale. Per il Concerto all’alba, vendita dal 7 maggio dopo la prelazione per le strutture alberghiere.
- Prezzi:
60 euro per 4-5-11-12-17-24-31 luglio, 26-29-30 agosto, 5 settembre
40 euro per 19 luglio, 6-7-8 agosto
20 euro per 29 luglio (posto non numerato)
100 euro per 11 agosto (con colazione)
20 euro / 30 euro per 27 agosto (uno o entrambi i concerti).
- Under 26: biglietti a 20 euro (escluso concerto all’alba), acquistabili solo in loco.
- Il botteghino di piazza Duomo aprirà dal 1° luglio 2026, dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 14, e nei giorni di spettacolo anche dalle ore 17 fino all’inizio dei concerti.