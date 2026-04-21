Ravello Festival 2026: 22 eventi tra musica e panorama dal 4 luglio al 5 settembre

Ravello (Salerno) – La musica torna a dialogare con uno dei panorami più celebri al mondo: dal 4 luglio al 5 settembre 2026 si alza il sipario sulla 74esima edizione del Ravello Festival, con 22 appuntamenti nei giardini di Villa Rufolo, sospesi tra cielo e mare. Una rassegna che unisce tradizione e visione contemporanea, sostenuta dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Ravello.

La presentazione e l’organizzazione – Il cartellone è stato illustrato a Roma, a Palazzo Creazioni, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Ninni Cutaia. Alla guida della Fondazione Ravello il presidente Alessio Vlad, affiancato dal direttore generale Maurizio Pietrantonio e dal direttore artistico Lucio Gregoretti. Per il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, si tratta di una manifestazione capace di confermare “tradizione e interpretazione dei tempi”, consolidando il ruolo della città come riferimento internazionale.

Il programma artistico – Grandi direttori, orchestre e solisti internazionali caratterizzano una proposta che spazia dalla musica sinfonica al jazz, fino alle contaminazioni contemporanee. Tra i protagonisti figurano Daniele Gatti, Simon Rattle, Kent Nagano, Jordi Savall, John Eliot Gardiner e Giovanni Sollima, insieme a compagini come l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e la Gustav Mahler Jugendorchester.

Musica, paesaggio e comunità – “Il Festival è parte di un progetto più ampio che tiene insieme musica, paesaggio e comunità”, ha sottolineato Alessio Vlad. Il direttore artistico Gregoretti ha evidenziato come il cartellone sia costruito come “un percorso unitario”. Per l’assessore Cutaia, la rassegna rappresenta “uno dei principali appuntamenti del panorama musicale internazionale”.