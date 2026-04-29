Santa Maria CV, all’Anfiteatro Campano il Made in Italy tra storia, moda e territorio

Santa Maria Capua Vetere (Caserta) – Un dialogo tra passato e futuro prende forma tra le arcate dell’Anfiteatro Campano, dove il patrimonio archeologico diventa spazio vivo di formazione, creatività e promozione del territorio. In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Direzione del Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua lanciano il ciclo di iniziative “Dalle radici al futuro tra storia e territorio al Circuito archeologico dell’antica Capua”, con l’obiettivo di connettere cultura, scuola e realtà produttive locali.

Il progetto – L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio storico-archeologico come leva educativa e identitaria, coinvolgendo studenti, istituzioni culturali e associazioni di categoria in un percorso condiviso di conoscenza e sviluppo. Al centro, le competenze legate al Made in Italy e la riscoperta delle eccellenze del territorio.

Il primo appuntamento – Il ciclo si apre il 30 aprile, alle ore 10.30, con una giornata di presentazione che vedrà protagonisti il Liceo Made in Italy dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere, Coldiretti, l’Associazione sommelier Campania e l’Associazione Opus Est. In questa occasione, le studentesse dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali per il Made in Italy – Tessile sartoriale (moda)”, guidate dalla dirigente scolastica, professoressa Alfonsina Corvino, e supportate dalle docenti di indirizzo, presenteranno creazioni inedite: un costume storico femminile romano e due capi di alta moda ispirati agli affreschi pompeiani e alla tradizione stilistica italiana.

La giornata del 3 maggio – Il programma proseguirà nella mattinata del 3 maggio, dalle ore 9 alle 13, in occasione della Domenica al Museo ad ingresso gratuito. All’Anfiteatro Campano saranno esposti costumi storici e capi d’alta moda, affiancati da stand dimostrativi curati da Coldiretti, AIS e Associazione Opus Est. Previsti anche tavoli didattici a cura di Ivan La Cioppa e Marco Falco, che da giugno troveranno spazio anche nel Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione. Nel pomeriggio, alle ore 16 e alle 17, spazio alle degustazioni organizzate da AIS Campania, su prenotazione.

La Campania Felix raccontata – Accanto alle attività espositive, pannelli tematici curati dal personale del museo accompagneranno i visitatori in un viaggio tra le produzioni della “Campania Felix”, territorio noto fin dall’antichità per la fertilità della pianura del Volturno e la qualità delle sue risorse. Olio, cereali, vino e formaggi saranno affiancati dalla tradizione tessile, documentata a Capua già dalla prima età del Ferro. Un focus sarà dedicato anche alla “Domus di Confuleius”, testimonianza della prosperità legata alla produzione di mantelli, e ai profumi campani, tra cui il celebre Rhodinon Italikon, essenza alle rose apprezzata in tutto il mondo antico.

Il commento – “Con questo progetto intendiamo rafforzare il legame tra patrimonio culturale e comunità, valorizzando le competenze dei giovani e il dialogo con le realtà produttive locali. Il Circuito dell’antica Capua si conferma così un laboratorio vivo, dove storia e contemporaneità si incontrano per generare nuove opportunità di crescita culturale e sociale”, ha dichiarato Antonella Tomeo, direttore dell’Anfiteatro Campano.

Valorizzazione e futuro – Il ciclo di eventi si inserisce nel quadro della Giornata nazionale del Made in Italy, istituita dalla legge 27 dicembre 2023, con l’obiettivo di promuovere la creatività e l’eccellenza italiana. Un’occasione per raccontare il valore delle produzioni locali e, allo stesso tempo, mettere in luce il talento delle nuove generazioni, chiamate a raccogliere e reinterpretare una tradizione che continua a essere motore di sviluppo culturale ed economico.