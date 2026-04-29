“Ballando con le Stelle”, casting al centro commerciale Campania il 9 e 10 maggio

Marcianise (Caserta) – Due giorni all’insegna della danza trasformano il Centro Commerciale Campania in un palcoscenico aperto a talenti di ogni età. Sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle ore 12.30 alle 19.30, fa tappa la fase Sud di Ballando On The Road 2026, il talent itinerante ideato nel 2015 da Milly Carlucci insieme ad Aurelia Production.

La giuria – Giunto all’undicesima edizione, il format si conferma tra gli appuntamenti più seguiti dagli appassionati del ballo. Per due giornate il pubblico potrà assistere ai casting dal vivo e alle esibizioni dei concorrenti, selezionati dopo una prima fase online. A valutare le performance sarà una commissione d’eccezione guidata da Milly Carlucci, affiancata da alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle: Nikita Perotti, Veera Kinnunen, Sara Di Vaira, Giada Lini e Matteo Addino.

Le selezioni – I partecipanti accederanno alla seconda fase dei casting dopo aver superato la selezione video. Al termine delle tappe live verranno scelte 32 unità di ballo che approderanno alle puntate televisive del format. Tra queste, 8 avranno l’opportunità di partecipare al torneo Ballando con Te, inserito nella prossima stagione di Ballando con le Stelle su Rai 1. Le selezioni sono suddivise in due percorsi: la categoria Open, aperta a tutti senza limiti di età e di livello, e la categoria Pro, riservata ai ballerini professionisti maggiorenni.

Il contesto – L’iniziativa conferma il ruolo del format come trampolino di lancio per nuovi talenti e, allo stesso tempo, come evento capace di coinvolgere un pubblico ampio, tra famiglie e giovani. Per l’occasione, il centro commerciale si trasforma in uno spazio di spettacolo e partecipazione. Durante il weekend sarà inoltre possibile scaricare l’app Io e Campania per ottenere gadget dedicati all’evento. Per maggiori dettagli consulta il sito: www.campania.com