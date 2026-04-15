Mondragone, riciclaggio: 78enne in carcere dopo condanna definitiva

Mondragone (Caserta) – Si sono aperte le porte del carcere per un 78enne del posto, raggiunto nella serata del 14 aprile dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone per l’esecuzione di un provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria.

Il provvedimento – L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ufficio esecuzioni penali. Il provvedimento rappresenta l’epilogo di diverse vicende giudiziarie maturate nel corso degli anni.

I reati contestati – Il 78enne è stato riconosciuto colpevole di una serie di reati commessi tra il 2010 e il 2018 in varie località tra Campania e Lazio. Le accuse spaziano dalla sottrazione di beni sottoposti a sequestro a episodi di riciclaggio e falsità ideologica, fino a un tentato furto aggravato in concorso.

La pena – Per tali reati, l’autorità giudiziaria ha stabilito una pena complessiva di 5 anni e 1 mese di reclusione, oltre al pagamento di una multa pari a 5.950 euro.

L’arresto e il trasferimento in carcere – I militari dell’Arma hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione a Mondragone, dando esecuzione al provvedimento senza particolari criticità. Il 78enne è stato condotto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.