Frattamaggiore, la School Ballet Academy trionfa al “National Championship”

Frattamaggiore (Napoli) – Doveva essere un’importante esperienza formativa ma si è rivelata anche in un trionfo. La School Ballet Academy, realtà di Frattamaggiore, giovane ma già ricca di ambizione, conquista per la prima volta il podio al National Championship, competizione nazionale promossa da Opes Danza, tenutasi lo scorso 12 aprile a Casoria, distinguendosi per qualità artistica e presenza scenica.

Dietro i sorrisi degli allievi e l’energia espressa sul palco si cela un lavoro quotidiano fatto di sacrifici, disciplina e passione. Un impegno costante che ha permesso ai giovani danzatori, guidati dal direttore Sossio Dirasco, di affermarsi in diverse categorie, dimostrando maturità e versatilità stilistica.

I risultati ottenuti – Il medagliere della scuola racconta un successo significativo: primo posto per il Gruppo Juniores nella sezione Urban Hip-Hop con l’assegnazione del Priority Pass per la Roma Dance Experience; secondo posto per il Gruppo Contemporary con Priority Pass per il MOS; secondo posto per il Gruppo Juniores nelle Danze latine coreografiche; secondo posto per il Gruppo Kids Contemporary con Priority Pass per la Roma Dance Experience; secondo posto per il Gruppo Kids nelle Danze latine coreografiche; infine, quarto posto per il Gruppo Kids nella sezione Urban Hip-Hop.

Una crescita rapida e significativa – Il risultato assume un valore ancora più rilevante se si considera la giovane età della scuola, che in poco tempo è riuscita a costruire un’identità forte, riconoscibile e competitiva anche su palcoscenici nazionali, diventando un punto di riferimento per il territorio di Frattamaggiore. A sottolineare il significato di questo successo sono le parole del direttore Dirasco: «Non è solo una vittoria, è la dimostrazione che quando ci metti il cuore, i risultati arrivano. E questo è solo l’inizio». Un’affermazione che rappresenta una promessa per il futuro: continuare a crescere e a valorizzare il talento dei giovani danzatori, portando sempre più in alto il nome della School Ballet Academy e della città di Frattamaggiore.