Frignano, colpo al Gratta e Vinci: centrata vincita da 50mila euro

Frignano (Caserta) – La dea bendata torna a fare tappa nell’Agro aversano, regalando un sorriso a un fortunato giocatore. Nell’ultima settimana, infatti, è stata registrata una vincita da 50mila euro grazie al Gratta e Vinci “Edizione Speciale Vip”.
A darne notizia è Agipronews, che segnala come il biglietto vincente sia stato acquistato presso il punto vendita situato in via Matteotti 10. Un episodio che conferma ancora una volta come la Campania continui a essere tra le regioni italiane con il maggior numero di appassionati di giochi pubblici.
I dati regionali sul gioco – Nonostante l’elevato interesse, i numeri evidenziano un leggero rallentamento della spesa. Secondo le elaborazioni di Agipronews, la Campania registra una spesa complessiva – intesa come raccolta al netto delle vincite – di circa 1,7 miliardi di euro nei punti vendita, in calo rispetto agli 1,8 miliardi dell’anno precedente.
Il trend nella provincia di Caserta – La flessione si riflette anche a livello provinciale. Nel territorio casertano, infatti, la spesa nel gioco retail si attesta a 327,3 milioni di euro, segnando una diminuzione dell’1,45% rispetto ai 332,1 milioni registrati nei dodici mesi precedenti.