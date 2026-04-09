Aversa, comicità e cultura al Pink House: De Luca, Colella e D’Angiò protagonisti

Aversa (Caserta) – Un incontro che unisce ironia e identità culturale prende forma al Pink House Cafè, dove martedì 14 aprile, dalle ore 18.30, andrà in scena Quattro chiacchiere e Otto risate con…, appuntamento a ingresso libero inserito nella rassegna culturale, letteraria e artistica promossa dal locale aversano.

Gli ospiti – Protagonisti saranno Alan De Luca, Amedeo Colella e Lino D’Angiò, tre volti noti della comicità partenopea, chiamati a confrontarsi in un dialogo dinamico su temi che spaziano dalla napoletanità alla storia, fino al costume e al linguaggio popolare. Un intreccio tra riflessione e intrattenimento che punta a restituire la ricchezza espressiva del mondo napoletano.

Accoglienza istituzionale – Ad aprire l’incontro saranno il sindaco Francesco Matacena, l’amministratore del Pink House Fabrizio Vitale e i giornalisti Nicola De Chiara, direttore editoriale di “Nero su Bianco”, Vincenzo Sagliocco, direttore editoriale di “Osservatorio Cittadino”, ed Elpidio Iorio, direttore del Festival PulciNellaMente.

Il senso dell’iniziativa – L’evento, realizzato con la collaborazione di PulciNellaMente e delle associazioni Pro Loco Aversa Normanna e Ammuina, si propone come uno spazio di confronto leggero ma non superficiale, in cui la comicità diventa chiave di lettura per esplorare lingua, tradizioni e immaginario collettivo. Il sorriso, in questo contesto, si trasforma in uno strumento di conoscenza e racconto.

Anteprima teatrale – Nel corso della serata sarà presentata anche un’anteprima di Lezioni di Napoletanità, spettacolo in programma il 17 aprile al Teatro Cimarosa. Una parodia accademica ambientata nell’immaginaria università “Gennarino II”, che richiama in modo ironico la storica Federico II.

Lo spettacolo – Sul palco, Colella interpreta un rettore “pezzotto”, affiancato da De Luca e D’Angiò nei panni di aspiranti docenti, tra monologhi, imitazioni, aneddoti e momenti musicali. Attese le performance di D’Angiò, che spaziano degli allenatori del Napoli ai protagonisti della scena politica, mescolando attualità e tradizione.

Un racconto identitario – Il filo conduttore resta la valorizzazione della cultura napoletana come patrimonio vivo, capace di esprimersi attraverso linguaggio, gestualità e visione del mondo. Tra racconti e “paraustielli”, lo spettacolo conduce simbolicamente verso una “laurea in napoletanità”, trasformando l’intrattenimento in un’esperienza condivisa di appartenenza.