Comicon Napoli, la Game Jam pubblica con Giochi Uniti

Napoli – Un aspirante autore porta il suo prototipo, lo mette sul tavolo davanti al pubblico del Comicon di Napoli, lo affina per due giorni con i feedback dei giocatori e alla fine lo presenta in un pitch. Se vince, quel gioco entra nel catalogo di Giochi Uniti. È questa la novità dell’edizione 2026 della Italian Game Jam, il contest dedicato alla creazione di giochi da tavolo che torna al Comicon per la sua ottava edizione, in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026 alla Mostra d’Oltremare: per la prima volta, la casa editrice partenopea affianca Comicon insieme a Tambù nell’organizzazione e mette in palio la pubblicazione del gioco vincitore nel proprio catalogo.

Il meccanismo è tanto semplice quanto esigente: i partecipanti – singoli o in team di massimo due persone – portano un prototipo originale e inedito e lavorano in tempo reale per affinarne regolamento, meccaniche, bilanciamento e presentazione nel corso di due giornate di contest. Il pubblico può provare i giochi in sessioni dimostrative e offrire feedback diretti agli autori, mentre giudici e tutor seguono i team con consigli tecnici. La selezione finale si chiude con un pitch di cinque minuti al termine del secondo giorno.

Il premio messo in palio da Giochi Uniti per il progetto vincitore è la pubblicazione a catalogo: un riconoscimento concreto che trasforma un prototipo in un prodotto editoriale, aprendo a chi vince la porta del mercato professionale del gioco da tavolo. A questo premio si affianca un corso Tambù.

«Il Comicon è da anni uno degli appuntamenti più importanti per noi, perché ci mette a contatto diretto con il pubblico più curioso e appassionato», afferma Stefano De Carolis, direttore operativo di Giochi Uniti. «Quest’anno abbiamo scelto di fare un passo in più: affiancare la Game Jam significa credere concretamente che il talento creativo italiano nel game design meriti uno spazio e un esito professionale. Offrire la pubblicazione come premio non è un gesto simbolico: è un impegno preciso verso chi ha un’idea e il coraggio di portarla a una fiera davanti a migliaia di persone».

Con oltre 183.000 visitatori registrati nell’edizione 2025, il Comicon di Napoli si conferma uno dei principali festival europei della cultura pop. Per Giochi Uniti si tratta di un appuntamento fisso nel suo calendario fieristico. Allo stand Giochi Uniti i visitatori troveranno i grandi classici del catalogo – da Carcassonne a Catan, da Botanicus a Passa la Bomba – con un focus speciale quest’anno sui party game, la categoria che più di ogni altra riesce a trasformare il tavolo in un momento di condivisione immediata e trasversale.