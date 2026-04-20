Centro Agroalimentare Napoli, Camera di Commercio vota contro il bilancio e chiede verifiche

Napoli – Una presa di posizione netta che riaccende i riflettori sulla gestione del Centro Agroalimentare di Napoli. La Camera di Commercio, socio al 9,09%, ha votato contro l’approvazione del bilancio del Caan e si è astenuta sulla conferma della società di revisione.

La riunione a Palazzo San Giacomo – La decisione è maturata nel corso dell’assemblea tenutasi nella Sala Bobbio di Palazzo San Giacomo, dove il presidente Ciro Fiola ha illustrato le ragioni dell’Ente camerale, puntando il dito contro una gestione ritenuta problematica e mai risolta nel tempo.

Le accuse del presidente Fiola – “Quella legata al Caan è una farsa che denunciamo da anni e che non trova soluzione. – ha spiegato Fiola – Questa realtà, che solo grazie ai commissionari continua a operare, è gestita male e governata peggio, proprio dal socio di maggioranza ovvero il Comune di Napoli. Abbiamo più volte evidenziato le criticità ma nessuno ha voluto ascoltare. Siamo stati minacciati da alcuni soggetti che operano all’interno, ma per noi non c’è stata né solidarietà, tanto meno attenzione. Infine, nelle scorse settimane, abbiamo ricevuto un plico con una circostanziata denuncia, arrivata anche al sindaco Manfredi e all’assessora Armato, che riguarda presunti abusi strutturali e irregolarità interne. Abbiamo chiesto che venga messo tutto a verbale e interessata la Procura della Repubblica per le eventuali evidenze di legge. Siamo certi che, chi sarà chiamato ad analizzare queste notizie, non si girerà dall’altra parte e andrà finalmente a fondo rispetto a una vicenda in cui ci sono troppi ‘distratti’ e poca voglia di guardare ciò che realmente accade all’interno del Caan”. IN ALTO IL VIDEO