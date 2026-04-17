Avellino, in giro con oltre 1000 pacchetti di sigarette di contrabbando: arrestato

Atripalda (Avellino) – Si muoveva tra le aree del mercato con centinaia di pacchetti nascosti in buste di cellophane, pronto a immetterli nel circuito illecito. È finita con l’arresto l’attività di un pluripregiudicato di origine napoletana, fermato dalla Guardia di Finanza durante un controllo sul territorio.

Il controllo sul territorio – L’operazione è stata condotta dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, impegnati nelle consuete attività di contrasto ai traffici illeciti. Le Fiamme gialle del Nucleo mobile del Gruppo di Avellino hanno intercettato l’uomo nei pressi dell’area destinata al mercato settimanale, notandolo in possesso di numerosi pacchetti di sigarette di varie marche, privi del contrassegno del Monopolio di Stato.

Il sequestro e l’arresto – La merce, occultata in buste di cellophane, è stata immediatamente sottoposta a controllo. L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici del reparto, dove gli accertamenti hanno confermato i suoi numerosi precedenti specifici. Al termine delle verifiche è scattato l’arresto in flagranza di reato, con il trasferimento presso la locale casa circondariale. Complessivamente sono stati sequestrati 1.090 pacchetti di sigarette di contrabbando, per un peso totale di circa 22 chilogrammi.