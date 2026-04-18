Afragola, compie atti osceni nella pineta e rischia il linciaggio: fermato 60enne

Afragola (Napoli) – Una scena che ha rapidamente acceso la tensione tra i presenti, fino a rischiare conseguenze ben più gravi, è stata interrotta dall’intervento della polizia locale all’interno della pineta comunale. Un uomo di circa 60 anni è stato sorpreso mentre si masturbava in un’area frequentata da famiglie, scatenando la reazione di alcune persone presenti sul posto.

L’intervento degli agenti – Gli operatori, impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto dal comandante della Polizia locale, colonnello Antonio Piricelli, sono intervenuti tempestivamente dopo aver notato un gruppo di cittadini inferociti che inveivano contro l’uomo. Gli agenti hanno immediatamente riportato la calma, impedendo che la situazione degenerasse in un’aggressione, e hanno fatto ricomporre il sessantenne. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza.

Il precedente e i controlli rafforzati – L’episodio si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio avviato dal comando della polizia locale, che ha intensificato i controlli nella zona anche con personale in borghese e pattuglie motomontate. La decisione è arrivata dopo quanto accaduto poche settimane fa nello stesso luogo. Lo scorso 4 aprile, infatti, sempre nella pineta comunale, una donna era stata denunciata per gli stessi reati: si trovava distesa in posizione prona su un muretto mentre prendeva il sole seminuda, senza curarsi della presenza di adulti e bambini.