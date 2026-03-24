Napoli, imprese e intelligenza artificiale: AI Strategy Bootcamp alla Federico II

Napoli – Comprendere le potenzialità dell’intelligenza artificiale e tradurle in scelte strategiche concrete per le imprese: è questa la sfida al centro dell’AI Strategy Bootcamp, il programma formativo pensato per imprenditori e manager chiamati a misurarsi con il cambiamento dei modelli di business.

Il progetto – L’iniziativa, promossa da Stoà in sinergia con Spici e con il dipartimento di ingegneria elettrica e delle tecnologie dell’informazione dell’Università Federico II, punta a fornire strumenti operativi per individuare i casi d’uso più efficaci dell’intelligenza artificiale, valutarne l’impatto organizzativo e stimarne il ritorno degli investimenti. Un percorso che segna anche l’avvio dell’Alta Scuola per il Management della Trasformazione AI-driven.

La presentazione – Il programma è stato illustrato nella sede della Fabbrica Italiana dell’Innovazione, a Napoli, alla presenza di rappresentanti istituzionali, accademici e del mondo della formazione. Tra questi, il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese, il direttore generale di Stoà, Enrico Cardillo, e il rettore dell’Università Federico II Matteo Lorito, insieme al professore di ingegneria informatica del’ateneo federiciano Giorgio Ventre.

Obiettivo – L’iniziativa si rivolge a chi è chiamato a governare la transizione tecnologica all’interno delle organizzazioni, offrendo un approccio strutturato per integrare l’intelligenza artificiale nei processi aziendali e nelle strategie di sviluppo. IN ALTO IL VIDEO