Camorra, blitz contro il clan dei Casalesi: 23 misure cautelari

Un nuovo colpo al clan dei Casalesi prende forma all’alba di oggi con un’operazione dei carabinieri, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. 23 le misure cautelari eseguite contro la fazione del clan che fa riferimento al boss Michele Zagaria, arrestato nel 2011 dopo 15 annibdi latitanza.

Le accuse – I reati ipotizzati, a vario titolo, spaziano dall’associazione mafiosa al concorso esterno, passando per estorsione e usura. Contestati anche il trasferimento fraudolento di valori e l’illecita concorrenza esercitata con violenze e minacce, oltre a riciclaggio e autoriciclaggio, oltre che l’intestazione fittizia di beni, la detenzione e il porto di armi e munizioni, fino al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In azione oltre 150 militari del comando provinciale di Caserta, del Ros, delle Squadre Sos del 10’ Reggimento Carabinieri Campania, unità cinofile per la ricerca di droga e armi.

La conferenza stampa – I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa fissata alle ore 10.30 in Procura a Napoli. A presiederla sarà il procuratore capo Nicola Gratteri, con la partecipazione del comandante provinciale dei carabinieri di Caserta, colonnello Manuel Scarso, del vice comandante del Ros, colonnello Paolo Vincenzoni, e del comandante del reparto operativo di Caserta, tenente colonnello Melissa Sipala.