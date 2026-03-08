Trentola Ducenta, la Crazy Fitness conquista tre medaglie al Trofeo Italia Judo Esordienti B

Trentola Ducenta (Caserta) – Tre medaglie e un carico di entusiasmo che conferma la crescita del gruppo. Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la trasferta della squadra Crazy Fitness di Trentola Ducenta al Trofeo Italia Judo Esordienti B disputato a Reggio Calabria, dove gli atleti del club hanno saputo distinguersi per determinazione e qualità tecnica.

Sul tatami calabrese sono arrivati risultati di grande rilievo. Alessia Veliu, nella categoria 48 chilogrammi, ha conquistato la medaglia d’oro al termine di una prova autoritaria che l’ha vista imporsi con sicurezza sugli avversari. Podio anche per Ilaria Valentino, bronzo nei 57 chilogrammi dopo incontri combattuti fino all’ultimo, e per Luigi Pagliuca, che nella categoria 38 chilogrammi ha centrato il terzo posto, confermando solidità e carattere.

Il commento del tecnico – Soddisfazione nelle parole della società: «Un plauso va anche a tutti gli altri ragazzi della spedizione: oggi il tatami è stato severo e i risultati non hanno rispecchiato appieno il vostro potenziale, ma ogni incontro è un mattone per la vostra crescita. Si torna in palestra per lavorare e tornare più forti di prima».

Il lavoro dello staff – A guidare gli atleti a bordo tatami è stato il tecnico Giovanni Alessio, figura di riferimento per il percorso sportivo e umano dei giovani judoka del team. La società ha inoltre voluto ringraziare Luca Boccia e Carlo Valentino per il supporto logistico e morale garantito durante tutta la trasferta. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA