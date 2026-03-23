Trentola Ducenta, “A Testa Alta” con Griffo: 16 candidati tra esperienza e rinnovamento

Trentola Ducenta (Caserta) – Sedici candidati hanno formalizzato la loro adesione al progetto A Testa Alta che sosterrà la candidatura a sindaco di Michele Griffo in vista del voto di maggio. Domenica 22 marzo il consigliere regionale Gennaro Oliviero, fondatore del movimento, ha firmato l’accettazione delle candidature, sancendo l’avvio ufficiale del percorso elettorale.

Attorno alla lista si è raccolto un gruppo eterogeneo, composto da figure con esperienza politica e nuovi ingressi. “Con me, c’erano tanti amici e una comunità che vuole ricominciare a credere nella politica e, soprattutto, che vuole puntare ad affrontare le sfide per la competitività e lo sviluppo passando attraverso l’amministrazione del terzo Comune più popoloso dell’Agro Aversano”, ha dichiarato Oliviero. Tra i candidati figurano volti già noti sul territorio, come Raffaele Di Lauro, in passato militante con Oliviero nel Partito Socialista e oggi nuovamente in campo, insieme a Giuseppe Pesce, Pasquale Brunitto e Aniello di Paola, indicati come punti di riferimento per la lista.

La presenza femminile – C’è la significativa presenza di candidate donne, come Mariangela Maiale, Alessandra Russo e Carmela Lepre. “Abbiamo molte donne nella lista e la forza rosa servirà per guidare il Comune verso i servizi al cittadino e lo sviluppo delle imprese al femminile che possono avere un respiro maggiore nella zona a vocazione industriale”, ha aggiunto Oliviero.

Il sostegno a Griffo – Il progetto politico si inserisce nel perimetro della coalizione che sostiene Griffo. “A Testa Alta – continua Oliviero – è stata la lista che fin dal primo momento ha appoggiato la candidatura a sindaco di Michele Griffo. Dobbiamo fare in modo che la città abbia un rilievo regionale ed esca dal vortice di oblio in cui ha vissuto in questi ultimi anni, il progetto di A Testa Alta punta a far entrare in Consiglio Comunale forze con esperienza, ma anche volti nuovi”.